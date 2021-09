Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (40) genießen die Zeit nach dem royalen Rückzug in vollen Zügen. Im vergangenen Jahr kündigten der britische Adelsmann und seine Frau an, dass sie sich vom königlichen Leben verabschieden wollen. Seit Februar ist der Megxit endgültig vollzogen und Harry und seine Familie leben in den USA. Ihrem Alltag im Palast trauern sie aber offenbar überhaupt nicht hinterher. Stattdessen sollen Harry und Meghan ziemlich stolz auf ihr neues Leben sein.

In dem Buch "Harry und Meghan: Auf der Suche nach Freiheit" betonen die Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand, dass der 36-Jährige, seine Partnerin und die gemeinsamen Kinder in ihrer Wahlheimat nicht glücklicher sein könnten. "Die Errungenschaften sind ein weiteres Zeichen dafür, dass Meghan und Harry mit ihrem Rücktritt die richtige Entscheidung getroffen haben", heißt es in dem Buch. Freunde des Paares sollen demnach sogar versichert haben, dass die Duchess und ihr Mann stolz seien, "so weit gekommen zu sein und sich in nur zwölf Monaten ein finanziell unabhängiges Leben aufgebaut zu haben."

Obwohl die Neu-Kalifornier mit der royalen Welt nichts mehr am Hut haben wollen, sollen sie sich Harrys Familie zuletzt zumindest ein wenig angenähert haben. "Wenn wir mit Insidern sprechen, die Meghan und Harry oder der Royal Family nahestehen, wirkt es so, als wäre bisher nur ein kleiner Fortschritt gemacht worden", betonte ein Royal-Experte bei "Good Morning America". Es liege zwar noch ein langer Weg vor ihnen – die Beziehung scheint sich aber verbessert zu haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2019 in Kapstadt

