Alyssa Milano (48) ist unglaublich stolz auf ihre Tochter Elizabella (7)! Seit 2009 ist die Charmed-Darstellerin nun schon mit ihrem Mann David Bugliari zusammen, mit dem sie zwei Kinder großzieht. 2011 wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mama, bevor der kleine Milo (10) drei Jahre später eine kleine Schwester bekam. Nun feierte das Milano-Bugliari-Nesthäkchen seinen Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Tages postete Alyssa nun einen süßen Schnappschuss von sich und ihrer Tochter.

Auf Instagram veröffentlichte die 48-Jährige jetzt eine Momentaufnahme, auf der sich ihre siebenjährige Tochter lächelnd an ihre Mama schmiegte. "Alles Gute zum siebten Geburtstag an dieses besondere Einhorn, das mich inspiriert, ein besserer Mensch zu sein", begann die Schauspielerin ihren Geburtstagspost für ihre Kleine. Für Alyssa sei es das Privileg ihres Lebens, Bellas Mutter sein zu dürfen, da ihr Kind sie in so vielen Bereichen motivieren würde.

"Dir dabei zuzusehen, wie du mit einem solchen Sinn für Wunder durchs Leben gehst, hat mich daran erinnert, mit einem offenen Herzen zu leben. Ich danke dir, Baby", schrieb die in New York City geborene Beauty anschließend. Zudem würde sie ihre Tochter mit absoluter Ehrfurcht vor dem Menschen beobachten, der sie sei. Auch in den Kommentaren unter dem Post fanden sich einige nette Worte für das Geburtstagskind. Außerdem gratulierten der Siebenjährigen viele Fans und einige Prominente zu ihrem Ehrentag.

Instagram / milano_alyssa Alyssa Milanos Kinder: Milo und Elizabella Bugliari

Instagram / milano_alyssa Alyssa Milanos Tochter Elizabella im September 2021

Instagram / milano_alyssa Alyssa Milano mit ihrem Mann David Bugliari im Juli 2021

