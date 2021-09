In der Are You The One – Reality Stars in Love-Villa geht es heiß her! Um ihre Perfect Matches zu finden, müssen sich die Singles näher kennenlernen – wenn es sein muss, auch auf ganz besondere Art und Weise: Während Diogo Sangres Favorit Vanessa Mariposa gerade auf einem Date verweilte, nutzte Kathleen Glawe die Chance, den Muskelmann aus der Reserve zu locken. Kathi forderte Diogo zu einer Runde Schnaps auf – mit unerwartetem Ausgang!

"Komm Diogo, trinkst du mit mir einen Kurzen zusammen?", fragte Kathi völlig unverblümt am Nachmittag an der Bar der TV-Villa. Der Tattoo-Liebhaber stimmte kurzerhand zu: "Ja komm, ich geb dir einen Shot in den Mund!" Während Diogo seinen Mund mit dem alkoholischen Getränk füllte und man anschließend einen leidenschaftlichen Kuss erwartete, kam es jedoch anders: Diogo nahm Kathis Kopf liebevoll in seine Hände und spuckte der Blondine die Flüssigkeit voller Wucht in den geöffneten Mund. "Du bist eine richtige Drecksau", erwiderte Kathi.

Irgendwas scheint Diogo dann aber doch an sich zu haben, das die Mutter eines kleinen Sohnes fasziniert – immerhin ließ sie auch nach der ekligen Aktion nicht von dem 26-Jährigen ab. Mit liebevollen Streicheleinheiten versuchte die blonde Beauty, Diogo um den Finger zu wickeln und überraschte ihn im Badezimmer. Doch auch trotz abgeschlossener Tür wollte sich der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat nicht auf Kathi einlassen.

