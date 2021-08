Bei Are You The One – Reality Stars in Love ist das Flirten mit mehreren verschiedenen Partnern sozusagen Programm! Und auch Kathleen Glawe ist in der Show gerade dabei, ihr Perfect Match zu finden – und ist auch der ein oder anderen heißen Nacht nicht abgeneigt. Doch außerhalb der Welt des Reality-Formats nimmt Kathi auch eine andere entscheidende Rolle ein: Sie ist Mutter! In der aktuellen Folge klärt Kathleen auf, ob all ihre Flirts ihren Jungen kennenlernen dürfen.

Bei einem Date stellt Alexander Golz (25) Kathleen die Frage, wann sie einen potenziellen Partner ihrem Kind vorstelle. "Mein Kind hat bisher einen Partner kennengelernt", erklärt die Beauty. Sie wolle den Kleinen auf jeden Fall beschützen und nicht überfordern. "Mir ist das super, super wichtig, dass mein Kind nicht jeden Monat einen neuen Mann kennenlernt", betont sie. Wenn sie dann jemanden an ihrer Seite habe, solle dieser Mann dann auch nicht unbedingt die Rolle eines Ersatz-Papas einnehmen – vielmehr stellt sich die 24-Jährige ein freundschaftliches Verhältnis zwischen ihrem Sohn und dem Neuen vor.

Ob sich Kathleen weitere Kinder wünscht? Diese Frage wird ihr anschließend beim Speeddating von Eugen Lopez gestellt. "Doch schon, wenn's passt", offenbart sie. Im Gegensatz zu anderen Teilnehmerinnen der Show habe sie allerdings nicht das Kinderkriegen als Fokus: "Es ist nicht mein Hauptziel, wonach ich strebe", verrät sie.

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Sophia Thomalla mit dem "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast

