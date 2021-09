Die Paare wussten gar nicht, was auf sie zukommt! Heute startete die neue ProSieben-Show How Fake Is Your Love?: Vorerst ziehen acht Paare in das Format ein. Jedoch sind nicht alle Duos tatsächlich in einer Liebesbeziehung – auch einige Fake-Couples mischen sich unter die Kandidaten, welche es zu enttarnen gilt. Eine ganz schöne Herausforderung für die Teilnehmer – dabei dachten die echten Paare erst, dass sie in eine ganz andere Show kommen!

"Ich muss euch leider sagen, dass wir euch den wahren Titel der Show bis jetzt verschwiegen haben. Hallo und herzlich willkommen bei 'How Fake Is Your Love?'", kündigte Moderatorin Annemarie Carpendale (43) an. Nachdem die 43-Jährige das Konzept der Sendung erklärt hatte, verschlug es den Anwesenden die Sprache – bei einigen Kandidaten sorgte die geplatzte Bombe für miese Laune. "Ich finde das überhaupt nicht lustig, hier gibt es auch gerade überhaupt nichts zu lachen. [...] Enttäuscht, wütend und verarscht fühlt man sich", motzte Fedora.

Dass diese Neuigkeiten die Teams schockierten, ist kein Wunder. Immerhin waren die Paare zuvor von einem ganz anderen Show-Konzept ausgegangen: Sie hatten angenommen, dass es darum geht, das harmonischste und perfekteste Couple zu küren.

ProSieben / Julian Essink Annemarie Carpendale bei "How Fake Is Your Love?"

ProSieben / Julian Essink Fedora und Radwan, "How Fake Is Your Love?"-Paar

ProSieben / Julian Essink Daniel und Lisa, "How Fake Is Your Love?"-Kandidaten

