Für ein Paar ist die Reise bei How Fake Is Your Love? vorbei, bevor sie so richtig begonnen hat. Acht Paare zogen in der Auftaktfolge in die Villa ein – jedoch befinden sich unter den Teams auch Fake-Couples, die die echten Couples enttarnen müssen. Für jedes aufgedeckte Mogel-Paar erhöht sich die Gewinnsumme um 10.000 Euro. Ein Paar kann das Geld allerdings nicht mehr gewinnen: Denise und André wurden rausgewählt!

Es entschied sich zwischen Daniel und Lisa sowie Denise und André. Letztendlich musste folgendes Paar seine Koffer packen: Denise und André erhielten die meisten Stimmen und wurden demnach als Fake-Couple eingeschätzt. Das traf die beiden sehr, wie André zugab: "Ich nehme es nicht persönlich, aber es schmerzt natürlich." Die Gruppe traf jedoch die falsche Entscheidung: Die zwei führen nämlich tatsächlich eine Liebesbeziehung miteinander.

Die Gewinnsumme der verbliebenen Kandidaten wurde demnach nicht aufgestockt. "Ihr habt ein echtes Paar rausgewählt. Das bedeutet, die Gewinnsumme bleibt weiterhin bei null Euro", verkündete Moderatorin Annemarie Carpendale (43), woraufhin die Couples sichtlich enttäuscht reagierten.

Anzeige

ProSieben / Julian Essink Daniel und Lisa, "How Fake Is Your Love?"-Kandidaten

Anzeige

ProSieben / Julian Essink Denise und André, "How Fake Is Your Love?"-Paar

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de