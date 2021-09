Wie denkt Vanessa Mariposa mittlerweile über ihren Reality-TV-Flirt Diogo Sangre? Während die gebürtige Österreicherin in der vergangenen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love auf einem Date war, kam der Muskelprotz ihrer Mitstreiterin Kathleen Glawe ziemlich nahe: Nachdem die beiden gemeinsam Shots getrunken hatten, wollte die Blondine den Tatöwierer im Boom-Boom-Room unbedingt verführen. Doch Diogo schien der Versuchung größtenteils standgehalten zu haben. Später beichtete er Vanessa dann die neckischen Szenen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte das Fitnessmodel nun, was es von dieser Aktion hält...

"Diogo ist Single und kann machen, was er möchte", erläuterte die 28-Jährige im Promiflash-Interview die Situation innerhalb der Show. Wäre zwischen den Kandidaten allerdings mehr gelaufen, wäre der Flirt mit dem Muskelmann von Vanessas Seite aus sofort beendet gewesen. "Wenn mich ein Mensch interessiert und ich diese Person kennenlernen möchte, [...] dann nimmt man nicht die Nächste, die sich so ekelhaft anbietet", wetterte sie gegen Kathi. Sie habe zuvor auch überhaupt nicht geahnt, dass die junge Mutter ein Auge auf den ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten geworfen habe.

Eigentlich hatte Vanessa nach ihrem Date weiter mit Diogo anbandeln wollen, erklärt sie weiter. Danach sei die Blondine aber einfach nur noch gefrustet vom Verhalten des 26-Jährigen gewesen. "Leider sind einige Dinge vorgefallen, die mich enttäuscht haben – und dadurch gab es keinen weiteren Schritt von meiner Seite", gab sie im Interview offen zu.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe, Bürokauffrau

TVNOW / Markus Hertrich Diogo Sangre, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

