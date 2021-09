Was geht denn da bei Are You The One – Reality Stars in Love zwischen Diogo Sangre und Kathleen Glawe? eigentlich sah es ganz so aus, als wären der Muskelmann und die Single-Lady Vanessa Mariposa unzertrennlich – doch als die Influencerin auf ein Date ging, nutzte Kathi die Chance, um sich an den Tattoo-Fan ranzumachen. Erst wurden Shots getrunken, dann verführte sie ihn im Badezimmer: Letztendlich landeten Diogo und Kathi zusammen im legendären Boom-Boom-Room!

An die Wand des Zimmers gedrückt, versuchte Kathi den ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten zu vernaschen. Doch ihre Taktik schien nicht sofort aufzugehen. "Der geht nur hoch, wenn ich will, mein bester Freund", schmunzelte Diogo. Ob der 26-Jährige in Gedanken wohl noch bei Vanessa war? "Warum bist du so zäh? Lass dich doch mal ein bisschen gehen", forderte Kathi auf. Trotz längerem Sex-Entzug willigte Diogo allerdings nicht ein, sondern verließ ohne weitere Zärtlichkeiten den Raum.

"Das ist für mich kein Grund, um schwach zu werden", stellte er im Einzelinterview klar. Diogo wolle seine Chance durch eine solche Aktion nicht bei seinem Herzblatt Vanessa versauen. Kathi war von der Reaktion hingegen wenig begeistert – sie trottete dem TV-Casanova mit niedergeschlagenem Gesichtsausdruck hinterher.

TVNOW / Markus Hertrich Diogo Sangre, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

TVNOW Vanessa und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNOW / Markus Hertrich Kathleen Glawe, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

