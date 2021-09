Ja, liebe Fans – das ist wirklich Vin Diesel (54)! Der weltberühmte Schauspieler ist eigentlich für seinen durchtrainierten Körper bekannt. Sowohl vor der Kamera als auch auf Social Media präsentiert er Letzteren immer sichtlich stolz. Scrollt man durch seinen Account fallen vor allem sein muskulöser Oberkörper und der breite Bizeps auf – doch offenbar hieß es bei den letzten Fotos immer: Bauch einziehen! Denn im Urlaub bekommen seine Fans nun ungeschönt sein kleines Bäuchlein zu Gesicht!

Vin Diesel urlaubt gerade mit seiner Familie in Italien. Neben einem Zwischenstopp in Venedig ging es für den Hollywoodstar und seine Liebsten auf eine Jacht. Während sie vor der Küste von Portofino in der Sonne brutzeln, bekommen die Paparazzi Vin vor die Linse – und dieser ist kaum wiederzuerkennen. Statt Sixpack trägt der Star ein kleines Pläuzchen vor sich her.

Ob Vin die Drehpause genießt und eine Trainingspause einlegt? 2019 hatte er sich für den neunten Teil von Fast & Furious ordentlich ins Zeug gelegt und seinen Body in Form gebracht. Nach Ende der Dreharbeiten hatte er auf Instagram allerdings auch zugegeben: "Jetzt muss ich aber erst mal eine Minute zum Durchatmen nutzen." Offenbar nimmt er sich gerade ebenfalls eine wohl verdiente Auszeit.

Anzeige

Getty Images Vin Diesel bei der "Fast & Furious 7"-Premiere 2015

Anzeige

Getty Images Vin Diesel bei der Premiere von "F9"

Anzeige

Instagram / vindiesel Vin Diesel, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de