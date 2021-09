Für sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt! Lauren Scruggs (33) heiratete im Dezember 2014 ihre große Liebe Jason Kennedy (39). In einer Traumhochzeit gab die Mode-Bloggerin dem Moderator damals das Jawort. Auf Nachwuchs warteten die Fans des Paares seitdem vergeblich – bis jetzt! Die Familienplanung gestaltete sich bei Lauren und Jason offenbar schwierig, weshalb die zwei die moderne Wissenschaft nachhelfen ließen: Jetzt verkündete die Kalifornierin, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

Wie das Paar dem US-Magazin People erzählte, sei die In-vitro-Fertilisation [IVF] eine ganz schön anstrengende Reise gewesen. Bei diesem Verfahren wird die Eizelle außerhalb des Körpers in einem Reagenzglas befruchtet. "Am härtesten war es vermutlich, über Monate hinweg jeden Tag vier Wecker zu stellen, damit Lauren ihre Medikamente nimmt", berichtete Bald-Papa Jason von den Strapazen. Kurz nach dem Einsetzen der befruchteten Eizelle habe seine Frau plötzlich so starke Schmerzen gehabt, dass sie ins Krankenhaus musste, fügte der 39-Jährige hinzu.

Doch der gemeinsame Weg habe sich positiv auf ihre Ehe ausgewirkt, strahlte das TV-Gesicht: "Die ganze Sache hat uns wirklich zusammengeschweißt, weil wir so etwas beide noch nie durchgemacht haben." Sie hätten sich zu jedem Zeitpunkt perfekt unterstützt, freute sich Jason.

Instagram / thejasonkennedy Lauren Scruggs im März 2021

Instagram / thejasonkennedy Lauren Scruggs und Jason Kennedy im April 2021

Getty Images Lauren Scruggs im März 2018

