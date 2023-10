Lauren Scruggs darf ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen!

Jetzt ist es endlich so weit! Seit 2014 sind Lauren Scruggs (35) und Jason Kennedy (41) nun schon miteinander verheiratet. Erst im vergangenen Jahr hatten die Modebloggerin und ihr Liebster ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen: Sohnemann Ryver Rhodes. Genau ein Jahr später folgten erneut freudige Neuigkeiten, denn Baby Nummer zwei war auf dem Weg. Nun ist es endlich so weit. Lauren und Jasons Tochter ist auf der Welt!

"Ich bin mir sicher, dass euer Feed heute gute Nachrichten vertragen könnte", betiteln die frischgebackenen Zweifach-Eltern ihren Beitrag auf Instagram. Dabei verraten sie zudem, dass ihr kleines Nesthäkchen mit dem Namen Poppy Ford bereits am 10. Oktober geboren ist. Das glückliche Paar teilt ein Bild der Kleinen kurz nach der Geburt aus dem Krankenhaus und schließlich eines von ihrem Zuhause, auf dem die winzige Poppy in ihrem Bettchen liegt, in das sie erst noch hineinwachsen muss. Ein erst kürzlich geteilter Clip gibt zudem direkte Einblicke in den Kreißsaal.

Die zweite Schwangerschaft sei von Lauren und Jason nicht geplant gewesen. "Das war eine große Überraschung [...] – ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie der kleine Ryver ein großer Bruder wird", verkündete die 35-Jährige im April.

Anzeige

Instagram / thelaurenkennedy Lauren Kennedys Tochter Poppy Ford

Anzeige

Instagram / thelaurenkennedy Lauren Kennedys Baby Poppy Ford

Anzeige

Instagram / thelaurenkennedy Lauren Kennedy und Jason Kennedy

Anzeige

Wie findet ihr den Namen Poppy Ford? Total cool! Nicht so gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de