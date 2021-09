Kylie Jenner (24) erwartet ihr zweites Kind! Inmitten aller Gerüchte um eine Schwangerschaft der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit sorgt die Beauty nun für Klarheit: Mit einem rührenden Clip verriet die 24-Jährige, dass sie und ihr Partner Travis Scott (29) tatsächlich ein Kind erwarten. Ihre Tochter Stormi Webster (3) darf sich also auf ein Geschwisterchen freuen. Und das wächst in Mamas Bauch fleißig heran – im Video zeigte Kylie sogar schon ihre kleinen Rundungen!

In einem auf Instagram veröffentlichten Reel sind neben Terminen beim Ultraschall auch Kylies Kurven zu sehen. Liebevoll streichelt die werdende Zweifach-Mama ihre Körpermitte, die in den kommenden Wochen sicherlich noch praller werden wird. Auch die kleine Stormi schmiegt sich auf einer der Aufnahmen ganz dicht an Mamas Bauch, um den baldigen Erdenbürger bereits durch die Bauchdecke begrüßen zu können.

Auch Kylies Verkündung an ihre Mutter Kris Jenner (65) ist zu sehen. Die 65-Jährige erfährt durch ein Ultraschallbild vom anstehenden Familiennachwuchs – und könnte darüber kaum glücklicher sein. Auch Kylies Schwestern sind völlig aus dem Häuschen. Während Kendall Jenner (25) mit den Worten "Ich kann es kaum fassen!" unter dem Beitrag gratulierte, scheinen Kim Kardashian (40) völlig die Worte zu fehlen. Sie kommentierte mit "Ich weine vor Freude" und drei Herz-Emojis.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2021

Instagram / krisjenner Kylie und Kris Jenner, US-Reality-TV-Stars

