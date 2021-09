Kylie Jenner (24) erwartet tatsächlich ihr zweites Kind! Schon seit einigen Wochen häufen sich die Gerüchte um die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit. Obwohl sie und ihr Freund Travis Scott (29) nicht mehr ganz offiziell zusammen sind und nun mehr gemeinsam für ihre Tochter Stormi (3) sorgen, sollten die beiden wieder Nachwuchs erwarten. Während die Influencerin selbst bislang zu den Spekulationen geschwiegen hat, meldet sie sich nun im Netz und überrascht ihre Fans: Kylie bestätigt tatsächlich ihre Schwangerschaft – mit einem zuckersüßen Clip!

Via Instagram teilt die 24-Jährige einen Clip, in dem sie besondere Momente ihrer zweiten Schwangerschaft dokumentiert hat. Darin zeigt die Beauty nicht nur ihren positiven Schwangerschaftstest, sondern filmt sich auch in intimen Situationen, wie Besuchen beim Frauenarzt. In welchem Monat sie bereits ist, verrät die Beauty nicht, doch der Babybauch ist schon deutlich erkennbar. Zu dem Video verlinkt Kylie den Vaters ihres Babys Travis und postet neben einem Herz auch das Emoji einer schwangeren Frau.

Einen besonderen Auftritt hat Kylies Mutter Kris Jenner (65). Ihr wird ein Umschlag mit Ultraschallbildern überreicht – und die Freude des Familienoberhaupts ist deutlich erkennbar. "Das ist einer der glücklichsten Tage meines Lebens", freute sich die Reality-TV-Darstellerin über ihren weiteren Enkel.

Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Kylie Jenner und Stormi Webster im Dezember 2020

Kris Jenner im November 2019

