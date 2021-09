Gina Beckmann ist auf ihren Ex Cedric Beidinger offenbar nicht gut zu sprechen! Seit Mai des vergangenen Jahres gehen die beiden ehemaligen Big Brother-Bewohner gemeinsam durchs Leben – in wenigen Tagen sind die beiden sogar als Pärchen in der Realityshow #CoupleChallenge zu sehen. Jetzt überrumpelt der Muskelmann die Fans jedoch mit traurigen Neuigkeiten: Er und Gina haben sich getrennt – und der weitere Kontakt gestaltet sich alles andere als leicht!

"Gina und ich sind seit circa einem Monat nicht mehr zusammen", verriet Cedric gegenüber Promiflash. Die Entscheidung habe der Fitness-Fan selbst getroffen, nachdem die Gefühle seiner Meinung nach nicht mehr für eine weitere Zukunft ausgereicht haben. Dennoch möchten die beiden Freunde bleiben – aber: "Es ist schwer derzeit, von ihrer Seite aus, sie ist halt sehr gekränkt und dementsprechend ist halt wenig Kontakt!" Das könne Cedric aber vollkommen nachvollziehen.

Doch wie soll es für die einstigen Turteltauben nun weitergehen? Der Reality-TV-Star hat jedenfalls schon eine Wunschvorstellung für die Zukunft. "Wir würden uns jetzt nicht aus dem Weg gehen, wir würden uns 'Hallo' und 'Tschüss' sagen, uns respektvoll und erwachsen behandeln", verriet Cedric. Bleibt nur zu hoffen, dass die Funkstille von Ginas Seite aus nicht allzu lange anhält.

TVNOW / Frank Beer Cedric Beidinger und Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger, "Big Brother"-Stars

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger, Reality-TV-Stars

