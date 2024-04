Abgesprochen? Dieses "Prominent getrennt"-Paar ist nominiert

Bei Prominent getrennt sind Gina Beckmann und ihre Ex Emily Katarzyna bereits mehrfach heftig aneinandergeraten. Die beiden haben offenbar noch jede Menge Klärungsbedarf. Für die anderen Kandidaten sind die ständigen Streitereien Grund genug, sie auf die Abschussliste zu setzen. Fast alle Stimmen landen bei der Reality-Darstellerin und ihrer Verflossenen. Die Begründung lautet meist, das Ex-Paar vor sich selbst schützen zu wollen. "Dieses Gelaber, von wegen die Psyche und dies und das – das ist einfach fake", ärgert sich Gina im Interview. Auch Sandra Sicoras (31) Erklärung, sie sorge sich vor allem um Emily, bringt das Fass zum Überlaufen: "Sag einfach, es war taktisch oder sag, du hast kein Draht oder so. Damit komme ich klar. [...] Ich bin eine erwachsene Frau. Ihr behandelt mich, als wär ich 18 Jahre alt." Doch es nützt nichts – am Ende ist das Ergebnis klar: Emily und Gina sind nominiert.

Zuletzt eskalierte der Streit zwischen Gina und Emily so sehr, dass sogar Tränen flossen. Im Vieraugengespräch flogen ordentlich die Fetzen. "Du bist einfach ekelhaft. Das ist extrem asozial", feuerte Gina ihrer Verflossenen entgegen. Emily glaubte, dass ihre Ex sie in Rage sogar angespuckt habe. Mit dieser Anschuldigung eskalierte die Situation völlig und es flogen zusätzlich heftige Schimpfworte. Am Ende suchte Gina das Weite und ließ Emily mit den Worten stehen: "Du kleine B*tch, Alter!" Voneinander getrennt kullerten bei beiden Frauen dann die Tränen. Im Interview meinte die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin dann: "Emily triggert mich hier echt unnormal mit ihren Aussagen."

Und dabei war die Beziehung von Gina und Emily vor ihrer Trennung richtig ernst geworden. Im Interview mit Promiflash erzählte Emily, dass sie mit ihrer Ex eine richtige Zukunft geplant hatte. "Ich habe dieser Frau einen Verlobungsring gekauft, weil ich sie mehr als alles andere auf dieser Welt geliebt habe", erklärte die Reality-Newcomerin. Gescheitert sei die Liebe am Ende aber, weil die Zukunftsvorstellungen der beiden zu sehr auseinandergedriftet waren. "Ich [...] bin dennoch dankbar für die schönen Zeiten unserer Beziehung", meinte Emily.

RTL Gina Beckmann, "Prominent getrennt"-Kandidatin

RTL Emily Katarzyna, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2024

