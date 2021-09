Cedric Beidinger wendet sich mit traurigen Nachrichten an seine Fans! Im vergangenen Mai gab der ehemalige Big Brother-Gewinner bekannt, dass er mit der Zweitplatzierten Gina Beckmann in einer Beziehung ist. Seit dem Liebes-Outing schien es zwischen den zwei Turteltauben eigentlich gut zu laufen – und ab kommender Woche treten die beiden sogar gemeinsam bei der #CoupleChallenge an. Doch wenige Tage vor Ausstrahlungsbeginn macht Cedric ein überraschendes Geständnis: Er hat sich von Gina getrennt!

"Es lag einfach an den Gefühlen. Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass die Gefühle nicht überspringen", erklärte der Reality-TV-Star in einem offiziellen Statement auf Instagram. Cedric habe Gina für die kommenden Jahre nicht mehr an seiner Seite gesehen – und sich deshalb dazu entschieden, die Beziehung zu beenden. "Das ist eine Entscheidung, die ist egoistisch, man muss in dem Moment an sich selbst denken. Man möchte aber auch nicht die Zeit eines anderen stehlen und auch nicht seine eigene", rechtfertigte er seine Haltung.

Das einstige Paar habe sich im Guten getrennt: Niemand sei fremdgegangen – und deshalb sei sich der Fitnesstrainer auch sicher, dass er weiterhin eine Freundschaft mit seiner Ex führen könne. Außerdem stellt das Fitnessmodel in einer Instagram-Story auf dem "#CoupleChallenge"-Account klar, dass die Teilnahme an der Show keineswegs zur Trennung beigetragen habe. "Ganz im Gegenteil. Wir haben uns noch krasser und intensiver kennengelernt und gemerkt: Wir sind ein verdammt gutes Team. Das werdet ihr auch nach und nach sehen", betonte Cedric.

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im Jahr 2020

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger, Reality-TV-Stars

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger

