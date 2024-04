Alle gegen sie? "Prominent getrennt"-Gina findet es unfair!

In der dritten Folge von Prominent getrennt stand die erste Nominierung auf dem Programm. Gina Beckmann und Emily Katarzyna sitzen somit in der Patsche – sie erhielten beinahe alle Stimmen gegen sich und es droht ihnen der Exit. Im Promiflash-Interview lässt Gina die Situation Revue passieren. "Man fühlt sich da schon blöd und es tut auch ein bisschen weh. Aber wir haben das irgendwann schon gemerkt, dass sich alle gegen uns verbünden", erklärt sie. Kim Virginia Hartung (28) habe die beiden diesbezüglich im Vorfeld sogar gewarnt. "Bevor Kim Virginia ausgezogen ist, stand sie da mit ihren Koffern und sagte uns, dass gerade die Männer alle am Tisch sitzen, sich gerade absprechen und sich gegen uns verbünden", berichtet sie weiter. Und die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin sollte Recht behalten.

"Das war natürlich richtig hart für uns und vor allem, weil es auch die Nominierung von den Frauen war, die sich verbündet haben mit dieser ganzen Männer-Allianz", gesteht die Influencerin gegenüber Promiflash. Gina eckte mit ihrer Ex-Freundin in der Show bisher in beinahe jeder Folge an. Dass sich deswegen alle gegen sie verbündet haben, hält sie allerdings für Unsinn. "Dass unsere Streitigkeiten der Grund für unsere Nominierung sind, diese Begründung ist komplett unnötig [...] so etwas Dummes zu begründen, ist total daneben. Wir sind in dem Format 'Prominent getrennt', wir sind Ex-Paare, natürlich streiten wir uns da auch mal", stellt sie klar.

Ob die beiden "Prominent getrennt" als erstes Ex-Paar ganz offiziell verlassen müssen, wird sich noch zeigen. Derweil mussten zwei andere bereits das Feld räumen: Für Kim und Emanuell Weißenberger (31) war Schluss mit Lustig. Die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin hatte Max Bornmann eine Backpfeife verpasst.

Anzeige Anzeige

RTL Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Gina und Emily ihre Koffer packen müssen? Ja, das Ding ist durch! Nee, das bezweifle ich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de