"Prominent getrennt": Zwischen Emily und Gina eskaliert es!

In der diesjährigen Prominent getrennt-Staffel kommt es zwischen Emily Katarzyna und Gina Beckmann abermals zu großen Spannungen. Immer wieder gerät das Ex-Paar verbal aneinander. In einer ruhigen Minute sucht Emily das Vieraugengespräch zu Gina. Sie beginnt ihren Satz mit "Weißt du, was ich peinlich finde?", wird aber schnell von ihrer Ex unterbrochen – diese schießt: "Du bist einfach ekelhaft. Das ist extrem asozial!" Scheinbar soll die Blondine ihre Verflossene während der Aussage bespuckt haben, woraufhin die Situation komplett aus dem Ruder läuft! Es folgen heftige Beschimpfungen von beiden Seiten. Gina verlässt anschließend sogar den Raum mit den Worten: "Du kleine B*tch, Alter" und schlägt die Tür mit einem lauten Knall hinter sich zu.

Zustande kam die Situation, weil die Trash-TV-Newcomerin ihre ehemalige Partnerin mit dem Vorwurf konfrontierte, dass Gina immer lästere, obwohl diese das selber überhaupt nicht leiden könne. Als die einstige Big Brother-Kandidatin daraufhin nachfragt, worüber sie jetzt gelästert haben soll, ignoriert Emily sie einfach und entzieht sich dem Gespräch. Im Einzelinterview berichtet Gina dazu wütend: "Emily triggert mich hier echt unnormal mit ihren Aussagen."

Für die #CoupleChallenge-Kandidatin steht danach fest: Für sie ist das Kapitel Emily spätestens jetzt endgültig abgeschlossen! Und das, obwohl sie zu Beginn eigentlich auf ein freundschaftliches Verhältnis zwischen ihr und ihrer Ex-Freundin spekulierte. "⁠Ich habe gehofft, dass Emily und ich einige Dinge klären können und mit einem harmonischen Verhältnis aus der Show rausgehen. Sie war mir ja nicht egal und ich habe mir gewünscht, dass wir es vielleicht schaffen, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen", erzählte das Reality-TV-Sternchen im Gespräch mit Promiflash. Ob die beiden ihre Zeit bei "Prominent getrennt" noch halbwegs harmonisch überstehen, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige Anzeige

RTL Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr eher Team Emily oder Team Gina? Ganz klar, Team Emily! Auf jeden Fall, Team Gina! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de