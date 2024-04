Gina Beckmann erklärt ihren "Prominent getrennt"-Ausraster

Gina Beckmann und Emily Katarzyna geraten bei Prominent getrennt ordentlich aneinander. In der aktuellen Folge eskaliert ein Streit so heftig, dass die Blondine wütend den Raum verlässt und brüllt: "Du kleine B*tch, Alter." Viele Fans können den Ausraster nicht ganz verstehen. Auf Instagram erklärt Gina die Situation: "Es ist so, dass Emily davor meine Familie mit reingezogen hat und sehr schlimme Dinge über meine Familie und mich behauptet hat. Das ist der Hauptgrund, warum danach diese Provokationen kamen." Als ihre Ex Ginas Familie erwähnt habe, sei das Fass für sie übergelaufen.

"Ich liebe meine Familie und niemand hat meine Familie im Trash in den Mund zu nehmen", stellt die 23-Jährige klar. Von ihrer Ex sei sie aus einem bestimmten Grund total enttäuscht gewesen: "Gerade Emily, die nicht mal ihren Nachnamen in der Öffentlichkeit preisgeben möchte, um ihre Familie zu schützen, nimmt meine Familie in den Mund und sagt solche schlimmen Dinge." Ginas Liebsten seien sogar bereit gewesen, Emily deswegen anzuzeigen.

Zuvor hatte Emily ihre Verflossene damit konfrontiert, dass sie immer lästern würde, obwohl sie das eigentlich gar nicht leiden könne. Als die einstige Big Brother-Kandidatin nachfragte, worüber sie gelästert haben soll, ignorierte die Reality-TV-Newcomerin ihre Ex einfach und entzog sich dem Gespräch. Daraufhin rastete Gina im Einzelinterview aus: "Emily triggert mich hier echt unnormal mit ihren Aussagen."

RTL Gina Beckmann (r.) und Emily bei "Prominent getrennt"

Instagram / basic_gina/ Gina Beckmann, Influencerin

Könnt ihr Gina verstehen? Ja, komplett verständlich, dass sie deswegen ausgerastet ist. Nee, das gibt ihr trotzdem nicht das Recht, so auszuflippen... Ergebnis anzeigen



