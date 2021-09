Elena Miras (29) und ihr Liebster wollen den nächsten Schritt gehen. Nach der Trennung von Ex-Freund Mike Heiter (29) ist die Love Island-Bekanntheit schon eine Weile wieder glücklich vergeben. Das Wichtigste dabei: Der neue Mann an ihrer Seite versteht sich auch blendend mit ihrer Tochter Aylen. Kein Wunder, dass die Schweizerin Leandro Teixeira auch in die Zukunftsplanung der kleinen Familie mit einbezieht. Elena möchte ein Haus erstehen und dort soll auch der Musiker wohnen.

Dass die Beauty auf der Suche nach einem Eigenheim ist, hat sie ihrer Community bereits vor einiger Zeit verraten – in einem Instagram-Q&A wollten ihre Follower nun aber wissen: Zieht Xellen7, wie Leandros Künstlername lautet, auch mit ein? "Ja, wir suchen zusammen was", antwortete Elena auf die Frage und setzte hinter ihre Antwort zwei pinke Herzchen. Tatsächlich könnte die lange Suche bald ein Ende haben. "Aktuell warte ich auf eine Antwort", teaserte die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin an. Nur einen Tag später verkündete sie jetzt stolz: "Wir haben das Haus bekommen!"

Doch das bedeutet für die 29-Jährige und ihre kleine Familie jetzt auch jede Menge Arbeit, denn: "Das Haus muss komplett umgebaut werden, weil es aktuell nicht in so einem guten Zustand ist", erklärte sie. Fast alles an dem Haus müsse renoviert werden – aber genau darauf hat Elena auch Lust, wie sie vorab schon erzählt hatte. Über Empfehlungen aus ihrer Community würde sie sich sehr freuen!

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen und ihrem Freund

Instagram / elena_miras Elena Miras küsst ihren Freund Leandro Teixeira

Instagram / elena_miras Elena Miras, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

