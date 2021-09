Große Sorge um Kate Beckinsale (48)! Vor wenigen Wochen feierte die Schauspielerin noch eine große Reunion mit ihrer Tochter Lily Mo (22). Die Britin konnte ihr Kind aufgrund der Einschränkungen in der Gesundheitskrise über zwei Jahre lang nicht treffen. Endlich durfte das Mama-Tochter-Duo gemeinsam Kates Geburtstag feiern. Doch jetzt geschah etwas, das auch ihrem Kind Sorgen bereiten dürfte: Kate wurde offenbar in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einem Insider zufolge, der in engem Kontakt zu Kate stehen soll, sei die "Total Recall"-Darstellerin laut TMZ am Freitagmorgen in Las Vegas in ein Krankenhaus gekommen. Sie soll sich aktuell immer noch in der Notaufnahme befinden. Grund für ihren Krankenhausaufenthalt sollen Rückenprobleme sein. Dem Newsportal zufolge soll sich Kate den Rücken verrenkt haben.

Am 26. Juli feierte Kate noch ausgelassen mit Stars wie Rita Ora (30) und Taika Waititi ihren 48. Geburtstag. Im Netz schwärmte die gebürtige Londonerin daraufhin von der Party zu ihrem Ehrentag. "Der beste Geburtstag! Liebe, Liebe, Liebe, Liebe", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, August 2021

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / lily_sheen Kate Beckinsale und ihre Tochter Lily im Juli 2021

