Briana DeJesus (27) macht gerade eine besonders schwere Zeit durch. Erst vor wenigen Tagen bestätigte die Teen Mom-Beauty, dass sie sich von ihrem Verlobten Javi Gonzalez getrennt hat. Die beiden hatten sich erst knapp drei Monate zuvor verlobt. Doch die zweifache Mutter hat neben dem Liebeskummer noch mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen: Briana hat nun erfahren, dass sie an der Autoimmunerkrankung Lupus leidet.

Der Realitystar hat schon länger verschiedene gesundheitliche Probleme. Was ihr genau fehlte, war bisher aber noch unklar. Vor einigen Monaten kam dann der Verdacht auf, sie könnte Lupus haben. Jetzt hat die 27-Jährige endlich Gewissheit: "Ich habe vor ein paar Tagen die Diagnose Lupus bekommen. Ich will nicht lügen – das hat mich schon sehr mitgenommen", schrieb sie auf Twitter. Später fügte sie in einem Kommentar aber noch hinzu: "So etwas passiert. Ich werde morgen mit meinen Medikamenten anfangen und dann geht es mir hoffentlich bald besser."

Eine große Überraschung dürfte diese Diagnose für Briana inzwischen nicht mehr gewesen sein. Bereits im Juli erklärte sie in einem Social-Media-Post, dass "jeder in meiner Familie" Lupus hat. Tatsächlich bekam ihre Mutter Roxanne dieselbe Diagnose schon 2017.

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus, "Teen Mom"-Star

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus, "Teen Mom 2"-Star

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus, 2019

