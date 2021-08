Briana DeJesus (27) tritt so bald wohl doch nicht vor den Traualtar. Eigentlich sollte die Teen Mom 2-Darstellerin gerade eifrig dabei sein, ihre Hochzeit zu planen, nachdem ihr Freund Javi Gonzalez ihr im Mai einen Antrag gemacht hatte. Allerdings ist leider eher das Gegenteil der Fall. Drei Monate nach der Verlobung gehen die zweifache Mutter und der Tätowierer von nun an getrennte Wege.

Das teilte Briana ihrer Webgemeinde fast beiläufig in ihrer Instagram-Story mit, als ein Follower während einer Fragerunde wissen wollte, wann die Hochzeit stattfindet. "Ich werde so schnell nicht heiraten. Vielleicht so in den nächsten fünf Jahren?", gab sie darauf zur Antwort. Nach dieser Andeutung wurden einige ihrer Fans hellhörig und hakten weiter nach. So fragte einer gerade heraus: "Bist du Single?" Die knappe –aber eindeutige – Antwort des TV-Stars: "Ja." Daraufhin war ihre Netz-Community natürlich in hellem Aufruhr und bohrte nach, was denn zwischen ihr und Javi vorgefallen sei. Es sei ein "gemeinsamer Entschluss" gewesen, die Verlobung zu lösen, verriet die 27-Jährige.

Briana führte später weiter aus, dass "nichts Dramatisches" zwischen ihr und ihrem Ex passiert sei. Ihr sei nur klar geworden, dass sie nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung ist und allein den Gedanken daran mochte: "Ich hatte ein großartiges Jahr mit Javi [...] und vielleicht treffen wir in der Zukunft wieder aufeinander. Ich liebe ihn und er ist ein toller Typ."

Anzeige

Instagram / _brianadejesus Javier Gonzalez und Briana DeJesus

Anzeige

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus mit ihrer Familie im Florida-Urlaub im August 2021

Anzeige

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de