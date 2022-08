"Teen Mom"-Bekanntheit Briana DeJesus ist wieder vergeben!

Briana DeJesus (28) ist frisch verliebt! Nur drei Monate nach ihrer Verlobung gab die Teen Mom-Bekanntheit im August 2021 die Trennung von ihrem Freund Javier Gonzalez bekannt. Der Grund? Die US-Amerikanerin sei noch nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung gewesen. Nach dem Liebes-Aus schien sie ihren neuen Alltag als Single-Lady dementsprechend auch sehr zu genießen. Nun verkündete Briana aber überglücklich: Sie ist wieder vergeben!

Im Interview mit Page Six sprach die 28-Jährige jetzt erstmals über ihr Liebesglück. "Ich bin in einer Beziehung", schwärmte sie. Mit ihrem neuen Partner scheint sie auch wirklich einen richtigen Glückstreffer gelandet zu haben. "Ich habe das Gefühl, dass das meine erste richtige, reife Beziehung ist", erzählte Briana freudestrahlend. Um wen es sich bei ihrem neuen Freund handelt, verriet sie aber noch nicht.

Auf ihrem Instagram-Account hatte die OnlyFans-Beauty ebenfalls bereits angedeutet, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Vor wenigen Wochen teilte sie nämlich einen kurzen Clip in ihrer Story, in dem sie den Hinterkopf eines mysteriösen Unbekannten streichelte. "Mein Baby", schrieb Briana zu der Aufnahme.

Instagram / _brianadejesus Javier Gonzalez und Briana DeJesus

Getty Images Briana DeJesus, "Teen Mom"-Bekanntheit

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus, "Teen Mom 2"-Star

