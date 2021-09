Lucas hat in der aktuellen Folge von The Biggest Loser schwer zu kämpfen. Der 19-Jährige gehört zu den Kandidaten des Spin-offs "Family Power Couples" und tritt zusammen mit seinem Vater Manni an. Das Duo gibt in dem Abnehmcamp auf Naxos alles und meistert bisher jede Challenge und Sporteinheit mit Bravour. Doch kommt der Teenager dabei an seine Grenzen? Kurz bevor es für die Teilnehmer auf die Waage geht, bricht plötzlich Lucas' Kreislauf zusammen.

Der Schüler ist auf einmal kalkweiß im Gesicht und muss sich im Studio übergeben. Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp ist sofort an seiner Seite. Schnell ist auch klar, warum es ihm so schlecht geht: "Nichts gefrühstückt, fast nichts getrunken", erklärt Trainer Ramin Abtin (49). Dass der Blondschopf zu wenig trinkt, wurde ihm bereits bei der Box-Einheit am frühen Morgen zum Verhängnis. "Lucas kennt seinen Körper null. Er hat all die Jahre nicht auf ihn Acht gegeben. [...] Er muss jetzt anfangen zu verstehen – Welche Signale sendet mir mein Körper?", findet Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (41).

Vater Manni macht der Zusammenbruch seines Sohnes ebenfalls zu schaffen. "Für mich war das natürlich wieder ein schlimmer Moment, weil sein Kind so zu sehen, ist immer eine schwierige Situation." Der 55-Jährige macht sich daraufhin seine Gedanken: "Ist es noch das Richtige? Mute ich ihm vielleicht zu viel zu? Mache ich vielleicht zu viel Druck?" Nach einem Gespräch mit dem Mediziner hat sich der Kölner nun vorgenommen, seinen Sohn ans Trinken zu erinnern.

"The Biggest Loser – Family Power Couples" ab 30. August 2021 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Lucas, "The Biggest Loser"-Kandidat

Anzeige

© SAT.1/Ben Pakalski Dr. Christian Westerkamp, "The Biggest Loser"-Crewmitglied

Anzeige

SAT.1/Ben Pakalski Ramin Abtin, Lucas, Manni und Dr. Christine Theiss bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de