Sänger Shawn Mendes (23) ist in Topform und zeigt es auch! Zusammen mit seiner Freundin Camila Cabello (24) besuchte er zum ersten Mal gemeinsam die Met Gala und warf sich anlässlich dessen prächtig in Schale. Im Vergleich zu anderen Stars auf dem roten Teppich zeigte der "Wonder"-Interpret dabei ungewöhnlich viel Haut und gewährte großzügige Einblicke. Shawn präsentierte seinen durchtrainierten Bauch!

Sein Met-Gala-Outfit zum Thema "In America: A Lexicon of Fashion" bestand aus einer dunklen Hose und einer Lederjacke. Darunter verzichtete er auf ein Shirt, sodass Gäste und Fotografen einen Blick auf sein Sixpack werfen konnten. Um seinen heißen Körper noch mehr in Szene zu setzten, wählte er dünne Hosenträger und auffällige Gürtel als Accessoires. Seine Freundin Camila strahlte neben ihm in einem lilafarbenen Glitzer-Zweiteiler von Michael Kors. Die beiden wirkten auf dem roten Teppich sehr glücklich und hatten offenbar viel Spaß zusammen.

Shawn hat seinen gut trainierten Body bereits vor ein paar Wochen im Urlaub auf Mallorca präsentiert. Er teilte ein paar sexy Urlaubsbilder auf Instagram, die bei Fans und anderen Stars für reichlich Begeisterung und Bewunderung sorgten. "Ich kann nicht atmen, oh mein Gott", kommentierte ein User.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello auf der Met Gala 2021

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello gemeinsam bei der Met Gala 2021

Getty Images Shawn Mendes posiert lässig auf der Met Gala 2021

