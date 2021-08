Hot, hotter, Shawn Mendes (23)! Seit seinem weltweiten Durchbruch als Musiker im Jahr 2015 hat sich der Kanadier eine große Fangemeinde in den sozialen Netzwerken aufgebaut. Doch neben Ausschnitten von kommenden Songs oder süßen Pärchenfotos mit seiner Freundin Camila Cabello (24) teilt der "Wonder"-Interpret auch immer wieder Fotos, die bei seiner Community für Schnappatmung sorgen. Zuletzt hatte der Sänger im April etwa ein heißes Spiegelselfie aus seinem Schlafzimmer gepostet. Nun entzückte der Musiker seine Fans erneut mit einem oberkörperfreien Foto.

Auf Instagram veröffentlichte der 23-Jährige jetzt ein paar Aufnahmen aus seinem Sommerurlaub auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca. Auf einem der Fotos posiert der Hottie in einer rot-weiß gestreiften Badehose im Meer und blickt lasziv in die Kamera. Augenfälligstes Merkmal der Badebilder: Shawns definiertes Sixpack, das viele seiner Abonnenten ins Schwärmen brachte.

"Ich kann nicht atmen, oh mein Gott" oder: "Du bist unfassbar", lauteten nur zwei der Kommentare begeisterter Fans. Auch einige Prominente waren augenscheinlich von Shawns Body angetan. So betitelte beispielsweise Schauspielerin Kat Cunning (31) das Foto mit den Worten "Bauchmuskeln mit Shawn" und Musiker Diplo kommentierte die Aufnahme mit einem anrüchigen "Ok, Daddy". "Veröffentliche dein Trainingsprogramm", forderte wiederum die Sängerin Fletcher (27).

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes im August 2021

Instagram / shawnmendes Sänger Shawn Mendes im Juni 2021

MEGA Shawn Mendes in Miami

