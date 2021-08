Anna Schürrle (33) zeigt stolz ihre Mama-Rundungen! Seit Mitte Juli sind die süßen News bekannt, dass die Brünette und ihr Mann André Schürrle (30) wieder Eltern werden. Für den Kicker und seine Liebste ist es das zweite Kind und die Freude auf das neue Familienmitglied ist riesig. Kein Wunder, dass Anna den Fans immer wieder ihren Babybauch präsentiert. Auf einer neuen Aufnahme ließ sie dafür sogar fast alle Hüllen fallen.

Nur in Unterwäsche bekleidet, posierte die 33-Jährige für ein Instagram-Foto für ihre Community und ließ so freien Blick auf ihre runde Körpermitte. "Ich fühle die Liebe", schrieb die werdende Zweifachmutter in der Bildunterschrift und fügte einige Herzchen-Emojis hinzu. Während sie in die Kamera lächelte und liebevoll die schon ziemlich pralle Kugel streichelte, schien Anna mehr als glücklich zu sein und sich in den beigefarbenen Dessous pudelwohl zu fühlen.

Schon bei der Schwangerschaftsverkündung hatte die Frau des ehemaligen Borussia-Dortmund-Spielers klar gemacht, wie unglaublich sie es findet, bald wieder ein Baby in den Armen halten zu können. "Ich trage das Universum in mir", äußerte sie auf Social Media. Mit weiteren Infos rund um Nachwuchs Nummer zwei hält sich Anna aktuell aber noch bedeckt.

Instagram / sharypova_nna Anna Schürrle im Juli 2021

Getty Images André Schürrle und seine Frau Anna

Instagram / sharypova_nna Anna Schürrle

