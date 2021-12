Anna Schürrle (34) gewährt jetzt einen seltenen Einblick in ihren Mama-Alltag. Die Influencerin und ihr Mann André Schürrle (31) sind stolze Eltern von zwei Kindern: Töchterchen Kaia und Baby Bodhi. Das Nesthäkchen des Fußballstars und seiner Frau kam erst im September zur Welt. Doch gerade steht nicht er, sondern seine große Schwester im Mittelpunkt. Sie ist nämlich nun auf einem gemeinsamen Schnappschuss mit ihrer Mutter zu sehen – eine echte Seltenheit!

Die studierte Architektin postet nur in Ausnahmefällen Bilder von ihrem Nachwuchs. Umso besonderer ist nun diese Fotostrecke von Anna auf ihrem Instagram-Account. Hier fasst sie die vergangene Woche mit insgesamt zehn Bildern zusammen. Angefangen mit einem Spiegelselfie von sich im Badezimmer. Doch das absolute Highlight versteckt sich mitten in der Bildersammung: ein aktuelles Foto der Spielerfrau und ihres inzwischen zwei Jahre alten Mädchens. Hier liegt das Duo total entspannt in einem Bett. Während die 34-Jährige ihre Tochter auf den Kopf küsst, schaut sie ganz gebannt auf das Smartphonedisplay ihrer Mama.

Vor allem ihre Follower sind wegen dieser Momentaufnahmen total aus dem Häuschen. Sie stürmen hellauf begeistert regelrecht die Kommentarspalte: "Eure Tochter ist so zum Fressen. Einfach so herzig" oder "Wieder einmal sehr schöne Fotos", schwärmen nur zwei User.

Anzeige

Getty Images André Schürrle und seine Frau Anna

Anzeige

Instagram / sharypova_nna Anna Schürrle, Influencerin

Anzeige

Instagram / sharypova_nna André Schürrle mit seiner Frau Anna und Tochter Kaia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de