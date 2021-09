Was hat Maxime Herbord (27) in Raphael Fasching (23) gesehen – aber nicht in Max Adrio (32)? Beide Männer kämpften im Bachelorette-Finale um das Herzen der Influencerin. Ihre letzte Rose ging am Ende an den Österreicher. Promiflash wollte von Sexpertin Jana Förster vor diesem Hintergrund wissen, warum der 23-Jährige in Maximes Augen mehr Traummannpotenzial hat als sein Kontrahent: Das Show-Paar sei sich in vielen Hinsichten sehr ähnlich, ist die Fachfrau überzeugt. "Die beiden sind relativ zurückhaltend, brauchen ein hohes Sicherheitsgefühl und ein großes Wohlfühlgefühl in der Kommunikation miteinander und das konnten sie sich von Anfang an relativ schnell geben. Das hat man gemerkt", schildert sie.

