Seine Promi-Kollegen stärken Pietro Lombardi (29) den Rücken! Nach über zwei Monaten Netz-Pause meldete sich der einstige DSDS-Sieger nun endlich zurück – und das mit einem emotionalen Video-Statement. Darin schilderte der Musiker unter anderem, weshalb dieser Rückzug nötig war und wie verloren er sich zuvor gefühlt hatte. Für diese ehrlichen Worte bekommt der Künstler reichlich Zuspruch. Neben seinen Fans feiern auch die Promis Pietros Offenheit!

Nicht nur Dominic Harrison (30) lobt in der Kommentarspalte des Instagram-Comeback-Posts die Stärke des 29-Jährigen. Auch Motsi Mabuse (40) richtet warme Worte an Pietro: "Wir haben gesehen, wie du von einem Jungen zu einem Mann geworden bist. Geh weiter deinen Weg, ich schicke dir ganz viel Liebe!" Dem schließt sich ihr Let's Dance-Kollege Massimo Sinató (40) direkt an. "Du bist ein herzensguter Kerl", findet der Profitänzer. Amira Pocher (28) meldet sich ebenfalls zu Wort. "Großer Mann mit noch größerem Herzen. Danke für alles, Pietro!", schreibt die Frau von Oliver Pocher (43).

Natürlich lässt es sich auch Pietros bester Freund Stefano Zarrella (30) nicht nehmen, seine Zustimmung auszudrücken. "Familie", kommentiert er schlicht. Auch seine Ex-Frau Sarah Engels (28) steht hinter dem Vater ihres Kindes. "Ich wünsche mir für dich, dass du im Leben ankommst", bekundet die Sängerin.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im August 2021

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Pietro solch positives Feedback für sein Comeback bekommt? Nein, das überrascht mich! Ja, damit habe ich gerechnet! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de