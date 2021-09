Vor einigen Monaten haben sich Simone Thomalla (56) und Silvio Heinevetter (36) getrennt. Das Beziehungsende nach 12 Jahren machten sie allerdings erst vor Kurzem öffentlich. Grund für die Trennung soll angeblich die Entfernung zwischen den beiden gewesen sein. Jetzt gehen der Handballstar und die Schauspielerin getrennte Wege. Doch statt zu trauern, probiert Silvio jetzt etwas ganz Neues. Er wird ins Gastronomiegewerbe einsteigen und ein Restaurant übernehmen!

Wie Bild berichtet, soll Silvio bereits ab kommendem Oktober gemeinsam mit seinem Kumpel, dem Gastronomen Yannick Klütsch, das Restaurant "Holy Nosh Deli" übernehmen. Das Lokal befindet sich in Kassel, also ganz in der Nähe seines aktuellen Handballvereins MT Melsungen. Silvio wolle aber weder das Konzept noch die Speisekarte des Restaurants abändern. Er sei selber oft dort gewesen und ein Fan der bunten Bowls und Currys.

Ob Simone nach der Trennung nun ebenfalls neue Projekte angehen will, ist unklar. Sie postete ein Selfie auf Instagram, woraufhin Fans ihr Mitgefühl ausdrückten. "Deine Augen sehen traurig aus", schrieb ein User besorgt. Vor allem aber wurde sie mit aufmunternden Botschaften unterstützt. "Was für eine schöne und starke Frau", kommentierte ein anderer Follower.

Getty Images Silvio Heinevetter, Profihandballer

Sebastian Gabsch / Future Image / Action Press Simone Thomalla und Silvio Heinevetter 2019

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla, September 2021

