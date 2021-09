Große Freude bei Oliver Pocher (43) und seiner Frau Amira (28)! In ihrem Podcast "Die Pochers hier!" nimmt das Paar für gewöhnlich kein Blatt vor dem Mund. So wetterten der Comedian und seine Gattin zuletzt heftig gegen den öffentlichen Trennungsstreit von Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) – oder sticheln auch immer wieder gerne gegen Michael Wendler (49). Auf diese Nachricht dürften die beiden nun jedoch durchweg positiv reagiert haben: Die Pochers sind für den Deutschen Comedypreis nominiert!

Am 1. Oktober wird die Trophäe live auf Sat.1 verliehen, wie quotenmeter.de berichtet. In der Kategorie "Bester Comedy Podcast" gehen in diesem Jahr auch Oli und Amira mit "Die Pochers hier!" an den Start! Gegen vier weitere erfolgreiche Audio-Formate müssen sie sich dabei durchzusetzen. Wer den Preis letztendlich mit nach Hause nimmt, liegt dann bei den Zuschauern. Denn das Publikum bestimmt den Gewinner der einzelnen Kategorien.

Doch Oli und Amira stehen einer starken Konkurrenz gegenüber. Im vergangenen Jahr gewannen Tommi Schmitt und Felix Lobrecht (32) mit ihrem Erfolgs-Podcast "Gemischtes Hack". Und sie stehen nun erneut zur Wahl. Daneben gehen auch wieder Jan Böhmermann (40) und Olli Schulz (47) mit "Fest & Flauschig" sowie Klaas Heufer-Umlauf (37), Jakob Lundt und Thomas Schmitt mit "Baywatch Berlin" ins Rennen. Erstmals nominiert hingegen sind Özcan Cosar (40) und Bastian Bielendorfer (37) mit "Bratwurst und Baklava".

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Instagram / a.m.tommi.schmitt Felix Lobrecht und Tommi Schmitt

