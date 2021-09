Was Michael Wendler (49) davon wohl halten würde? Der ehemalige DSDS-Juror soll hoch verschuldet sein. Jetzt scheint es, als würde er sein Haus in Cape Coral, in dem er zusammen mit seiner Frau Laura (21) wohnt, verkaufen. Zumindest tauchte vor Kurzem auf einem Immobilienportal eine Villa auf, die dem Haus des "Egal"-Interpreten bis ins Detail gleicht. Bekommt das Anwesen mit Oliver Pocher (43) nun einen neuen prominenten Besitzer?

Dass Wendlers Haus zum Verkauf stehen soll, ist auch Olli und seiner Frau Amira (28) nicht entgangen. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Die Pochers hier!" machte das Paar sich nun über die Anzeige lustig. "Michael Wendler verkauft sein Haus in Cape Coral. Ich bin am Überlegen, ob wir es nicht einfach kaufen sollten", meinte der Comedian. "Just for fun", ergänzte Amira und Olli setzte noch einen oben drauf: "Einfach nur, weil wir es können."

Ein ernsthaftes Interesse an der Villa scheinen die zweifachen Eltern wohl eher nicht zu haben, das Inserat haben sie trotzdem ganz genau studiert. "Vom Preis bin ich ein bisschen überrascht. So viel kostet eine Wohnung in Köln", stellte die 28-Jährige fest und bezeichnete die 900.000 Dollar für das Anwesen als "Schnapper".

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2021

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im Dezember 2020

