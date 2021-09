Traurige Nachrichten aus Brandon Shorts Familie! Der US-Amerikaner ist ein ehemaliger Star-Footballprofi, der unter anderem für die New York Giants gespielt hat. Nachdem er seine NFL-Karriere im Jahr 2006 an den Haken gehängt hat, machte er sich einen Namen als Football-Analyst im TV – und widmete sich seiner Familie. Doch aktuell erlebt er die wohl schwerste Zeit seines Lebens: Brandon hat seine Tochter und sein Enkelkind verloren!

Das berichtete WPXI News: Brandons Tochter Karli Short ist am vergangenen Montagvormittag in McKeesport, Pennsylvania auf offener Straße erschossen worden. Sie wurde noch vor Ort für tot erklärt. Die Polizeiermittlungen zum Täter laufen – haben bisher aber noch nichts ergeben. Besonders tragisch: Karli war schwanger mit ihrem ersten Kind. "Wir hatten gerade erst erfahren, dass es ein Junge wird. Also haben wir zwei Menschen verloren", erklärte Brandon gegenüber dem Medium.

Auch auf Facebook äußerte der Sportler sich bereits zu dem schweren Verlust. "Mein Herz ist gebrochen. Ich habe das Licht meines Lebens verloren", schrieb Brandon. "Ihre Liebe war so pur und ehrlich. Die Welt hat eine wunderschöne Seele verloren."

