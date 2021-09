Was für eine sexy Mama! Im Mai dieses Jahres hat sich das Leben von Jessica Paszka (31) und ihrem Verlobten Johannes Haller (33) völlig auf den Kopf gestellt: Ihr Töchterchen Hailey-Su erblickte das Licht der Welt. Das kleine Mädchen hält seine Eltern ordentlich auf Trab – und das wirkt sich offenbar auch positiv auf die Figur der Neu-Mutter aus. Im Netz zeigte sich Jessi jetzt mit schlanker Silhouette!

Nach der Geburt ihres Kindes sind bei Jessi offensichtlich die überschüssigen Schwangerschaftskilos reichlich gepurzelt. Via Instagram postete die Schönheit nun einen Schnappschuss, auf dem sie sexy posiert – während an ihrer Bauchmitte beinahe schon ein kleiner Sixpack zum Vorschein kommt. "Disziplin ist der Schlüssel", betitelte Jessi die Aufnahme und deutet damit darauf hin, dass die Figur nicht von allein kommt. Stattdessen arbeitete die 31-Jährige mit Sport und einer gesunden Ernährung fleißig an ihrem Körper.

Bereits Anfang August plauderte ihr zukünftiger Ehemann Johannes aus, dass sich die beiden vorgenommen haben, "gut aussehende Eltern" zu sein. Dafür arrangierte sich das Duo sogar einen Personal Coach, der sie wieder zu einer sportlichen Routine führte. Mittlerweile können sich Jessi und Johannes einen Tag ohne mindestens ein Work-out wohl kaum noch vorstellen.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Hailey-Su Haller

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Juli 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de