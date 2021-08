Johannes Haller (33) und Jessica Paszka (31) geben Vollgas! Im vergangenen Mai hat sich das Leben der Influencer komplett verändert: Ihre Tochter Hailey erblickte das Licht der Welt. Ab sofort besteht der Alltag des Unternehmers und seiner Verlobten aber nicht nur aus Windeln wechseln und mit dem Baby kuscheln – im Gegenteil: Das Paar sieht man immer wieder auch bei schweißtreibenden Work-outs. Hinter der sportlichen Motivation steckt auch ein ganz bestimmter Grund, wie Johannes jetzt verriet...

"Wir wollen einfach frisch und auch gut aussehende Eltern sein, das haben wir uns einfach vorgenommen", erklärte Johannes nun seiner Community via Instagram. Nicht nur das Gefühl nach einer erfolgreichen Sporteinheit, sondern auch die Entwicklung am eigenen Körper seien ein großer Antrieb. "Man hat einfach ein gemeinsames Hobby", schwärmte der Geschäftsmann. Inzwischen sind Johannes und seine Liebste in einer regelrechten Routine, zumindest was den Sport angeht, angekommen – doch das war nicht immer so.

In den vergangenen Monaten stand für Johannes der Sport nicht an erster Stelle. Mental blieb der ehemalige Kuppelshow-Kandidat aber immer am Ball. Zurück ins Sport-Game fanden er und Jessi dann durch einen Personal Trainer. "Er war zehn Tage bei uns und da haben wir die Trainingspläne und den Ernährungsplan entwickelt", erzählte Johannes. Seitdem sind er und Jessica wieder voll drin und freuen sich über ihre körperlichen Erfolge.

Johannes Haller, Reality-TV-Star

Johannes Haller und Jessi Paszka mit ihrer Tochter

Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

