Tolle Neuigkeiten von Sandy Provázek! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Freund Felix kennen sich bereits seit ihrer Jugend und gingen vor einigen Jahren den Schritt von Freundschaft zu Liebe. Das Paar hat sogar schon ein gemeinsames Kind und das zweite ist auch schon auf dem Weg. Heute gaben sich Sandy und Felix in einer kleinen Zeremonie das Jawort.

Die Influencerin teilte die freudige Nachricht mit einem Video auf Instagram und schrieb lediglich dazu: "Mr. & Mrs. B. 18. September 2021." In dem Clip sieht man das glückliche Paar zusammen in einer wunderschönen Kulisse an einem Teich. Bei der Hochzeit durfte natürlich ihr Sohn Luis nicht fehlen – sein Outfit war sogar farblich auf das von seinem Papa abgestimmt. Felix trug einen beigen Anzug, verziert mit einer weißen Ansteckblume und Sandy trat in einem schlichten langärmligen Kleid und goldenen Haarschmuck vor den Altar. Wobei es eigentlich kein Altar war, sondern ein Tisch, an dem sie ihre Heiratsurkunden unterschrieben.

Das frischverheiratete Paar, das ihr erstes gemeinsames Kind vergangenes Jahr begrüßte, erwartet aktuell erneut Nachwuchs. Auf Instagram verkündete sie auch bereits das Geschlecht des Babys: Es wird ein Mädchen. Sie schwärmte: "Das schönste Geschenk auf Erden, die spannendste Reise unseres Lebens, ein Geschwisterchen für Luis und ein zweites Wunder für unsere Familie."

Instagram / sandytereza Sandy Provázek und ihr Mann Felix

Instagram / sandytereza Sandy Provázek mit ihrem Freund Felix

Instagram / sandytereza Sandy Provázek mit ihrem Freund Felix und ihrem Sohn Luis

