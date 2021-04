Sie freut sich über erneuten Nachwuchs! Bei Sandy Provázek läuft es aktuell ziemlich rund – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2015 konnte erst im vergangenen Jahr ihren Sohn auf der Welt willkommen heißen. Nun überrascht sie ihre Fans wieder mit einer ziemlich süßen Nachricht: Sandy und ihr Freund Felix werden zum zweiten Mal Eltern!

Diese freudige Neuigkeit offenbarte sie ihrer Community vor wenigen Tagen mit einem niedlichen Familienbild auf Instagram. "Als ich vor einigen Wochen einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt, wusste ich sofort, was auf uns zukommt. Das schönste Geschenk auf Erden, die spannendste Reise unseres Lebens, ein Geschwisterchen für Luis und ein zweites Wunder für unsere Familie", schrieb die werdende Mama überglücklich zu dem Beitrag.

Genaue Details wie die aktuelle Schwangerschaftswoche oder das Geschlecht ihres ungeborenen Babys behielt die Blondine bisher noch für sich. Letzteres weiß Sandy auch noch gar nicht. "Wir haben dieses Mal ein Harmony-Test durchführen lassen und warten aktuell auf das Ergebnis. Wir erfahren in diesem Zuge auch das Geschlecht, da es übers Blut bestimmt wird. Ich möchte es dann aber sofort wissen, also auch ohne Corona würde es keine Gender-Reveal-Party geben", verriet sie in einem Insta-Q&A.

Instagram / sandytereza Sandy Provázek, Model

Instagram / sandytereza Sandy Provázek mit ihrem Freund Felix

Instagram / sandytereza Sandy Provázek, Ex-GNTM-Girl

