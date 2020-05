Sandy Provázek teilt einen intimen Einblick in ihr Mama-Dasein! Erst seit Ende April kann die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Sohn in die Arme schließen – nach regelmäßigen Schwanger-Updates postete sie am vergangenen Sonntag den ersten Schnappschuss von Luis Carl. Pünktlich zum Muttertag zeigte die Blondine nun einen besonderen Augenblick zwischen ihr und dem neuen Erdenbürger: Beim Stillen merkt Sandy erst so richtig, was es bedeutet, ein Kind zu haben!

"Mein erster Muttertag! Wie mein Leben aktuell aussieht? Genau so und ich liebe es und könnte es mir nicht besser vorstellen", schrieb die Influencerin zu einem neuen Foto auf Instagram. Darauf stillt Sandy den Knirps im Liegen auf der Couch, während sie selbst Pasta isst. Trotz all der Anstrengung scheinen die beiden die Situation aber zu genießen: "Erst jetzt kann ich nachvollziehen, wie viel man leistet und das mit einer absoluten Selbstlosigkeit", stellt das Model schließlich fest.

Die Stuttgarterin, die nach wie vor gut mit der ehemaligen Castingshow-Kandidatin Darya Strelnikova befreundet ist, hat zumindest die Strapazen der Schwangerschaft und der Entbindung überstanden – bevor es losging, verriet sie gegenüber Promiflash noch, wie aufgeregt sie ist: "Ich weiß, dass wenn es dann wirklich losgeht, ich von null auf hundert durchdrehen werde!"

