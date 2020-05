Wie sehr schweißt einen so eine Erfahrung zusammen? In der zehnten Staffel von Germany's next Topmodel traten Darya Strelnikova und Sandy Provázek als Konkurrentinnen bei Heidi Klums (46) beliebter Castingshow an. Dennoch wurden die beiden Schönheiten schnell zu guten Freundinnen. Haben die beiden aber auch noch heute, fünf Jahre nach der Show, Kontakt zueinander? Im Promiflash-Interview verrät Sandy, ob sie noch mit Darya befreundet ist!

Bis heute pflegen die beiden ein gutes Verhältnis zueinander. "Wir schauen, dass wir uns etwa alle zwei bis drei Monate sehen – und uns entweder in Stuttgart bei mir oder bei ihr in München treffen", erzählt die blonde Beauty im Gespräch mit Promiflash. Besonders schön: Sandys Freund Felix und Daryas Verlobter Roger würden sich ebenfalls ziemlich gut verstehen.

Das Leben der beiden Schönheiten hat sich allerdings in den vergangenen Monaten in ziemlich unterschiedlichen Richtungen entwickelt – denn Sandy wird schon in wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter. Dies verkündete sie bereits im November 2019 mit einem zuckersüßen Instagram-Beitrag: "Felix und ich wollen unser wundervolles Geheimnis nicht mehr für uns bewahren. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie sehr wir uns freuen."

