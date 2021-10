Erneutes Babyglück für Sandy Provázek! Im April gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, die 2015 an der Castingshow teilgenommen hatte, bekannt, dass sie wieder schwanger ist. Es ist bereits das zweite Kind für die Beauty und ihren Partner Felix. Erst im vergangenen Jahr hatte das Paar seinen Sohn willkommen geheißen. Jetzt sind die beiden wieder Eltern geworden. Sandy hat eine kleine Tochter zur Welt gebracht!

Diese tolle Nachricht teilte sie ihren Fans jetzt auf Instagram mit. Auf ihrem Profil veröffentlichte Sandy ein erstes Foto ihres zweiten Kindes und verriet mit dem Hashtag "Babygirl", dass sie und ihr Partner sich über eine Tochter freuen dürfen. Die Kleine kam am Mittwoch um 7:08 Uhr zur Welt. Ihr Name ist noch nicht bekannt.

Wie glücklich Sandy über ihr zweites Kind ist, hatte sie schon im Frühjahr verdeutlicht. Als sie ihre Schwangerschaft publik gemacht hatte, hatte sie in einem rührenden Beitrag geschrieben: "Als ich vor einigen Wochen einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt, wusste ich sofort, was auf uns zukommt. Das schönste Geschenk auf Erden, die spannendste Reise unseres Lebens, ein Geschwisterchen für Luis und ein zweites Wunder für unsere Familie."

Anzeige

Instagram / sandytereza Sandy Provázek mit ihrem Sohn Luis

Anzeige

Instagram / sandytereza Sandy Provázeks Tochter

Anzeige

Instagram / sandytereza Sandy Provázek mit ihrem Freund Felix und ihrem Sohn Luis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de