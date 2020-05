Sandy Provázek ist fasziniert von ihrem Körper! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verzückte erst kürzlich ihre Fans mit einer freudigen Nachricht: Ende April wurde sie zum ersten Mal Mutter. Knapp drei Wochen nach der Geburt ihres Söhnchens Luis gab die Blondine nun ein ehrliches Update, wie sich ihr Körper in der Zwischenzeit verändert hat: Sie hat ihre "alte Figur" noch lange nicht zurück.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Neu-Mama vor wenigen Tagen eine Collage – auf dem linken Bild ist ihr Babybauch in der 40. Schwangerschaftswoche zu sehen und das Rechte entstand 18 Tage nach der Geburt: Liebevoll hält sie den Kleinen auf dem Arm und schmiegt sich an ihn. Unter ihrem Kleid ist noch deutlich ein kleines Bäuchlein zu sehen. Zu den Fotos schrieb Sandy glücklich: "Es ist für mich einfach unglaublich, was der weibliche Körper leisten kann. Klar wusste ich das auch schon vorher, aber es am eigenen Körper zu sehen, macht einen einfach nur stolz!" Die einstige Castingshow-Kandidatin erklärte auch, sie lasse sich keinesfalls wegen ihrer Baby-Pfunde stressen: "Man sagt ja auch neun Monate Schwangerschaft und neun Monate Rückbildung!"

Seit der Entbindung ist Sandy recht entspannt, wohingegen sie die Schwangerschaft nicht ganz so gut genießen konnte, wie sie Promiflash damals gestand: "Seit Beginn der Schwangerschaft kann ich nicht mehr richtig schlafen, muss ständig auf Toilette. Hatte vom überwiegend seitlichen Liegen starke Hüft- und Rückenschmerzen, hatte Kopfschmerzen ab der Mittagszeit, Wassereinlagerungen, Empfindlichkeit gegen Lärm, Sodbrennen, Stimmungsschwankungen, Juckreiz, Hautunreinheiten. Also, quasi das volle Programm!"

Instagram / sandytereza Sandy Provázek mit ihrem Sohn Luis

Instagram / sandytereza Sandy Provázek mit ihrem Freund Felix und ihrem Sohn Luis

Instagram / sandytereza Sandy Provázek, Model



