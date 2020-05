Endlich ist er da! Im November des vergangenen Jahres verkündete Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Sandy Provázek die frohe Botschaft. Sie und ihr Freund Felix werden zum ersten Mal Eltern. Vor wenigen Wochen meldete sich die Blondine dann mit einem kugelrunden Babyupdate und leitete damit den großen Schwangerschaftsendspurt ein. Jetzt hat das lange Warten auf den Nachwuchs endlich ein Ende: Sandy ist Mama geworden.

"Seit 29. April 2020 haben wir unseren Sonnenschein bei uns – gesund und so wunderschön", schreibt die frischgebackene Mutter auf ihrem Instagram-Account und teilt dazu direkt das erste Bild fürs Familienalbum. Der kleine Mann liegt in seine Decke eingekuschelt und präsentiert dabei sein Armband, das auch endlich Aufschluss über seinen Namen gibt. "Luis", steht in schwarzen Buchstaben auf den weißen Steinen. "Luis Carl B.", erklärt sein Elternteil den vollständigen Namen und meint, dass Liebe seit der Geburt eine ganz neue Bedeutung habe.

Wie ihr Sohnemann heißen sollte, hätten Sandy und ihr Freund bereits seit Ewigkeiten auf dem Schirm gehabt. Im Gespräch mit Promiflash verrieten die beiden, dass sie schon als 16-Jährige – damals noch als Freunde – darüber gesprochen hätten, wie sie ihre Kinder nennen würden: "Da war auch der Name, für welchen wir uns jetzt entschieden haben, dabei und wir waren uns in der Schwangerschaft sofort einig."

