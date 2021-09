Will sich Marc Zimmermann ins bereits nächste Liebesabenteuer stürzen? Der Love Island-Zweitplatzierte 2020 kam in der Datingshow mit Kandidatin Anna Iffländer zusammen. Doch knapp ein Jahr nach dem Format dann der Schock: Die Influencer wollen getrennte Wege gehen. Eine Liebesreunion können sich die TV-Bekanntheiten nicht vorstellen. Aber will Marc vielleicht schon eine neue Lady kennenlernen und daten? Promiflash hat mal nachgehakt!

"Für etwas Neues bin ich definitiv noch nicht offen, weil man muss auch sagen – es war ein sehr intensives Dreivierteljahr", betonte Marc gegenüber Promiflash beim Blogger-Event "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Berlin Fashion Week und blickte auf seine Beziehung mit Anna zurück. Auch wenn die eine oder andere Dating-Anfrage auf Social Media bei ihm eintrudelt, will der sympathische Nordrhein-Westfale vorerst Single bleiben. "In meinem Fokus steht jetzt definitiv mein Leben. Ich habe noch mein Studium, meine Arbeit und meine Familie. Ich habe noch meine Freunde. Das steht erst mal im Vordergrund", erklärte er weiter.

Kann er sich denn allgemein vorstellen, wieder im TV nach der Liebe zu suchen? "In den kommenden Monaten oder vielleicht im nächsten Jahr kann eine Datingshow vielleicht mal eine Möglichkeit sein, aber jetzt erst mal auf gar keinen Fall", stellte Marc abschließend im Gespräch mit Promiflash klar.

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer im März 2021

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, "Love Island"-Bekanntheit

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

