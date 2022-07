Bei "Ex on the Beach": Marc Zimmermann schmeißt Ex Anna raus

Marc Zimmermann setzt der TV-Reunion mit seiner Ex ein Ende! Der Love Island-Star gehört zum Cast der dritten Ex on the Beach-Staffel. Die Überraschung dürfte demnach nicht groß gewesen sein, dass er am Strand auf seine Ex-Freundin Anna Iffländer traf. Der Zug in Richtung Liebescomeback ist bei dem Duo aber längst abgefahren – stattdessen wollte sich die Influencerin Cedric Beidinger annähern. Marc funkte aber dazwischen – denn er durfte seine Ex aus der Show kicken.

"Zwischen euch ist alles geklärt und nur einer von euch ist bereit, sich auf etwas anderes einzulassen", fasste das gefürchtete Terrortablet die aktuelle Situation zwischen dem Kölner und der Beauty zusammen. Daraufhin hatte Marc die Qual der Wahl: Räumt er das Feld und lässt Anna und Cedric die Chance auf Zweisamkeit oder bleibt er und hofft selbst auf die große Liebe, während seine Verflossene abreisen muss? "Heute verfluche ich dieses Terrortablet", verkündete er zwar verärgert, entschied sich dann aber für den eigenen Verbleib in der Villa und damit für die Abreise der 26-Jährigen.

Während viele der übrigen Teilnehmer Verständnis für Marcs Entscheidung haben, wetterte Cedric gegen den 27-Jährigen. Marc verbaue ihm und Anna eine gemeinsame Zukunft. Der Mainzer bekam für diese Aussage aber ordentlich Gegenwind. "Wenn du Interesse an ihr hast – warum gehst du dann nicht mit?", stellte ihn Luigi Birofio zur Rede. Seiner Meinung nach meinte es Cedric nicht ernst mit Anna, sondern war nur heiß auf Sendezeit.

RTLZWEI Krisengespräch bei Anna und Marc auf "Love Island"

ActionPress/ Bieber, Tamara Cedric Beidinger bei der Release-Party von Dr.Sindsen

RTL / Frank Fastner Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

