Das sagt "Love Island"-Marc zu Ex Annas neuer Beziehung!

Trauert Marc Zimmermann etwa immer noch hinter Anna Iffländer her? Die beiden lernten sich 2020 bei Love Island kennen und lieben, danach wurden sie ein Paar – doch ein Jahr später war dann alles aus bei dem Traumpaar. Nun hat Anna bei Are You The One – Reality Stars in Love ihr Glück in Micha Schüler (25) gefunden. Doch Marc hegt deshalb keinen Groll gegen seine Ex.

"Mir tut das absolut nicht weh, da das Thema für mich seit Langem absolut beendet ist", machte er auf Nachfrage seiner Follower auf Instagram deutlich. Marcs Meinung nach würden Anna und Micha sehr gut zusammen passen. "Was man so gesehen hat bei AYTO, hat der Topf jetzt auch seinen richtigen Deckel gefunden", erklärte die TV-Bekanntheit gönnerhaft.

Bei ihm selbst läuft es aber wohl nicht ganz so rund: Aus der Liebelei, die ihm mit Bachelor-Gewinnerin Mimi Gwozdz (28) nachgesagt wurde, hat sich nichts ergeben. "Damit etwas klappt, muss erst mal auch etwas gewesen sein. Ich glaube, das war erst gar nicht der Fall. Dafür sind wir viel zu unterschiedlich", stellte Marc klar. Dennoch konnte er sich eine kleine Spitze in ihre Richtung nicht verkneifen: "Ob sie jemand Neues hat? Wir sind gespannt, was da noch so kommt."

Instagram / marcz_instagraem Anna und Marc, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / annaiff Micha Schüler und Anna Iffländer, "Are You The One?"-Kandidaten 2022

Instagram / mimi.gwo Bachelor-Bekanntheit Michelle Gwozdz

