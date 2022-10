"Love Island"-Marc klärt auf: Das ging mit Bachelor-Mimi!

Marc Zimmermann spricht jetzt Klartext! Dem einstigen Love Island-Kandidaten wurde vergangenes Jahr eine Liaison mit der Bachelor-Bekanntheit Michelle Gwozdz (28) nachgesagt. Sie wurden nämlich beim gemeinsamen Feiern gesichtet. Daraufhin war der Influencer aber auch schon bei dem Single-Format Ex on the Beach zu sehen – aus den beiden ist also nichts geworden. Aber was ist damals zwischen Marc und Mimi tatsächlich gelaufen?

In seiner Instagram-Story wurde er von seinen Followern gefragt, was mit ihm und Mimi sei. "Damit etwas klappt, muss erstmal auch was gewesen sein. Ich glaube, das war erst gar nicht der Fall. Dafür sind wir viel zu unterschiedlich", antwortete Marc – somit stand es wohl nie zur Debatte, ob aus den Realitystars was Ernstes werden könnte. Außerdem deutete er dann noch etwas an.

"Ob sie jemand Neues hat? Wir sind gespannt, was da noch so kommt", schrieb Marc dazu. Will er damit etwa sagen, dass Mimi wieder vergeben oder in einer Kuppelshow dabei ist? Bald startet die neue Staffel von Bachelor in Paradise und bisher wurde nur der Startcast verkündet. Jedoch gibt es jedes Jahr Nachzügler.

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, "Love Island"-Bekanntheit

Instagram / mimi.gwo Bachelor-Bekanntheit Michelle Gwozdz

