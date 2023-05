Wen busselt Ex-"Love Island"-Marc denn hier auf die Wange?

Ist sie seine Neue? Marc Zimmermann wurde bekannt durch seine Teilnahme an Reality-Formaten wie Love Island oder Ex on the Beach. Nach der Trennung von seiner Ex-Freundin Anna Iffländer bandelte die TV-Bekanntheit Gerüchten zufolge mit der einstigen Bachelor-Siegerin Michelle Gwozdz (29) an. Seitdem schien der Hottie sein Single-Leben in vollen Zügen zu genießen. Doch neuen Fotos zu urteilen, könnte sich sein Beziehungsstatus jüngst geändert haben. Mit wem busselt Marc hier?

Eine Promiflash-Leserin erwischte Marc in einem Möbelhaus in Bielefeld. Doch dort war er nicht alleine: Der Realitystar war in Begleitung einer schönen Unbekannten! Marc und sie wirkten sehr vertraut – innige Umarmungen und Wangenküsse inklusive! Ob es sich hierbei wohl um die neue Liebe des Influencers handelt?

Auf Social Media gab Marc bislang nicht preis, eine neue Dame an seiner Seite zu haben. Allerdings stellte er im vergangenen Herbst in seiner Instagram-Story klar, dass mit Michelle auf jeden Fall nichts geht. "Damit etwas klappt, muss erstmal auch was gewesen sein. Ich glaube, das war erst gar nicht der Fall. Dafür sind wir viel zu unterschiedlich", betonte er.

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer im März 2021

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, Realitystar

