Maria Lo Porto schätzt ihre Chancen bei #CoupleChallenge ein! Gemeinsam mit ihrem einstigen Köln 50667-Kollegen Tim Rasch (23) nimmt die Beauty an der spannenden Gameshow teil. Ihre Konkurrenten sind unter anderem das Bachelor in Paradise-Paar Marco Cerullo (32) und Christina Grass (33). Letztere sind seit einiger Zeit verlobt und dürften sich daher in- und auswendig kennen. Maria und Tim machen als gute Freunde mit – sieht die Schauspielerin dies eher als Vor- oder Nachteil an?

Mit Promiflash sprach sie nun darüber und erklärte dabei: "Also einen Nachteil hatten wir auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist egal, ob man als Pärchen oder Freunde da reingeht – am Ende ist der Zusammenhalt am wichtigsten." Denn in dem Format ist man vielen Stresssituationen ausgesetzt – da braucht man stets jemanden, der einem den Rücken stärkt: "Und wie man weiß, waren die Siegerinnen der letzten Staffel ja auch ein freundschaftliches Couple!", betonte Maria.

In der ersten Folge bewiesen Maria und Tim bereits, dass sie ein tolles Team abgeben. Bei einer Challenge in schwindelerregender Höhe lieferten die zwei als Couple bestens ab und waren ziemlich stolz auf sich: "Wir haben so toll zusammen agiert. Wir haben das richtig gut gemacht", freuten sie sich im Einzelinterview.

TVNOW / Frank Beer Marco Cerullo und Christina Graß, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

RTL / Frank Beer Die "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

RTL / Frank Beer Maria Lo Porto, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

